В Україні випустять монету на честь космонавта Каденюка

Ухваленою постановою пропонується органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо: перейменування вулиць, провулків, площ, скверів; встановлення меморіальних дошок та пам’ятних знаків тощо; найменування навчальних закладів, військових частин, закладів культури; виготовлення та розміщення соціальної реклами на честь Першого космонавта України Леоніда Каденюка, загальноосвітнім та вищим навчальним закладам всіх типів і форм власності сприяти організації лекцій, бесід, круглих столів та інших тематичних заходів присвячених життю та діяльності Першого космонавта України Леоніда Каденюка.

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Національному Банку України рекомендовано виготовити і ввести в обіг пам’ятну монету присвячену першому космонавту України Леоніду Каденюку.