В Украине разоблачили сеть псевдореабилитационных центров

Учреждения размещались в частных домах на территории Житомирского района, в областном центре и в г. Виннице. Управляющие этими "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения - к медицинской сфере. Хотя позиционировали себя именно таким образом.

23 мая полицейские Житомирской области провели масштабную работу по пресечению функционирования псевдоцентров. "Освободили" из них почти 90 человек со всех уголков Украины. Также были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, все - выходцы из Луганской и Донецкой областей. Их подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей, которые, по предварительным данным, страдают от алко- и наркозависимости.

Полицейские рассказали о схема работы так называемых центров:

"По Украине в публичных местах распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении пагубной зависимости. Конечно, к ним обращались люди, родственники которых имели такие проблемы. В телефонном разговоре обсуждались дальнейшие детали. Волонтеры центров, как они себя называли, за отдельную доплату выезжали к любому региону и, применяя как физическое, так и психологическое воздействие, или даже обманом, потенциального пациента забирали в один из псевдоучреждений - или в Житомирском районе, или в Винницу. В зависимости от готовности родственников оплатить "лечение", которое стоило от 8 до 15000 в месяц, обуславливался и срок пребывания в нем. Однако вместо обещанной терапии люди фактически оказывались в неволе, где их кормили препаратами седативного действия без каких-либо лекарственных назначений", - сообщили в полиции.

Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением. Нарушителей так называемого распорядка наказывали. Все документы, которые были у них в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также строго контролировались.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправной деятельности человека.

По действующему законодательству за такую противоправную деятельность предусмотрено наказание - от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожской области около 80 человек незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре.