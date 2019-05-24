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В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів

В Україні викрили мережу псевдореабілітаційних центрів

Київ • УНН

 • 13295 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У Житомирській області та м. Вінниці правоохоронці викрили мережу закладів, які під вивіскою реабілітаційних центрів для алко- та наркозалежних осіб незаконно утримували майже сотню людей. Затримані п’ятеро чоловіків, які обґрунтовано підозрюються в організації злочинної діяльності. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Заклади розміщувались у приватних будинках на території Житомирського району, в обласному центрі та у м. Вінниці. Керуючі цими "реабілітаційними центрами" не мали жодних дозвільних документів на зайняття таким видом діяльності і жодного відношення – до медичної сфери. Хоча позиціонували себе саме таким чином.

23 травня поліцейські Житомирщини провели масштабну роботу із припинення функціонування псевдоцентрів. "Звільнили" з них майже 90 людей з усіх куточків України. Також були затримані п’ятеро чоловіків віком від 30 до 40 років, усі – вихідці з Луганської та Донецької областей. Їх підозрюють в утриманні місць незаконного позбавлення волі людей, які, за попередніми даними, страждають від алко- та наркозалежності.

Поліцейські розповіли про схема роботи так званих центрів:

"По Україні у публічних місцях розповсюджувались оголошення про надання реабілітаційним центром допомоги у подоланні згубної залежності. Звісно, до них звертались люди, родичі яких мали такі проблеми. У телефонній розмові обговорювались подальші деталі. Волонтери центрів, як вони себе називали, за окрему доплату виїжджали до будь-якого регіону і, застосовуючи як фізичний, так і психологічний вплив, або навіть обманом, потенційного пацієнта забирали до одного із псевдозакладів – чи то у Житомирському районі, чи то до Вінниці. В залежності від готовності родичів оплатити "лікування", яке вартувало від 8 до 15 тисяч на місяць, обумовлювався і термін перебування у ньому. Однак замість обіцяної терапії люди фактично опинялися у неволі, де їх годували препаратами седативної дії без будь-яких лікарських призначень", - повідомили у поліції.

Проживали утримувані у кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого положення. Лише іноді їх випускали у двір, але й там вони знаходились під пильним наглядом. Порушників так званого розпорядку карали. Усі документи, які були у них в наявності, відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови по мобільних телефонах також суворо контролювались.

На даний час продовжується розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюються усі обставини та причетні до протиправної діяльності особи.

За чинним законодавством за таку протиправну діяльність передбачено покарання – від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що у Запорізькій області близько 80 осіб незаконно утримували у псевдореабілітаційному центрі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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