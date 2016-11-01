В Украине отсутствует система контроля качества детского питания - врач

"У нас, на самом деле проблема в том, что на украинский рынок может зайти любая фирма. По моему мнению, количество детских смесей, которые заходят на территорию Украины - это полтора - два десятка фирм. В то время, когда вы увидите, как это урегулировано, например, в США, в Германии. Там два-три бренда, четыре максимум. Есть конкуренция, присутствует национальный бренд. У нас в Украине неоправданное количество брендов, и у меня есть большие сомнения относительно того, как государству удается контролировать это большое количество брендов, и что у нас налажен контроль качества.

Видимо именно поэтому проникновение некачественных продуктов на украинский рынок происходит легко - у нас нет политики. Например, в Израиле, в Министерстве здравоохранения, есть департамент по питанию, так как питание - это одна из базовых вещей, которое государство должно контролировать и это касается и больших, и маленьких детей. А у нас на сегодняшний день это только бизнес, и никто не следит за этим, по моему мнению", - сказал он.

Врач также добавил, что, если для здоровых детей при наличии денег у нас можно найти качественную смесь, то если у ребенка есть проблемы со здоровьем и нужно диетическое питание, то вообще очень большие проблемы.

Напомним, как сообщал УНН, в Минздраве отказались разрабатывать нормы разрешенных остатков антибиотиков в молочном детском питании. Хотя такие нормы должны быть и это предусмотрено действующим Законом "О детском питании".

По мнению специалистов, именно отсутствие этих норм дает возможность непорядочным производителям злоупотреблять.

Также напомним, в детской молочной продукции двух украинских компаний выявили антибиотики.