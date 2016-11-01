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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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В Україні відсутня система контролю якості дитячого харчування - лікар

В Україні відсутня система контролю якості дитячого харчування - лікар

Київ • УНН

 • 14881 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На український ринок дитячого харчування може зайти будь-яка фірма. Тоді, як в США чи ЄС є всього декілька потужних брендів, які конкурують між собою. При цьому, у мене є великі сумніви щодо спроможності нашої держави контролювати велику кількість виробників дитячого харчування на належному рівні. Таку думку у коментарі УНН висловив лікар-педіатр, Глава Українсько-німецької медичної Асоціації Андрій Пеньков.

“У нас, насправді проблема в тому, що на український ринок може зайти будь-яка фірма. На мою думку, кількість дитячих сумішей, які заходять на територію України це півтора — два десятки фірм. У той час, коли ви побачите, як це врегульовано, наприклад, у США, у Німеччині. Там два-три бренди, чотири максимум. Є конкуренція, присутній національний бренд. У нас в Україні невиправдана кількість брендів, і в мене є великі сумніви, щодо того як державі вдається контролювати цю велику кількість брендів, і що в нас налагоджений контроль якості.

Мабуть саме тому проникнення неякісних продуктів на український ринок відбувається легко — у нас немає політики. Наприклад, в Ізраїлі, у Міністерстві охорони здоров’я, є департамент по харчуванню, бо харчування — це одна із базових речей, яке держава має контролювати і це стосується і великих, і маленьких дітей. А в нас на сьогоднішній день це лише бізнес, і ніхто не дивиться за цим, на мою думку”, — сказав він.

Лікар також додав, що, якщо для здорових дітей при наявності грошей, у нас можна знайти якісну суміш, то якщо у дитини є проблеми із здоров’ям і потрібне дієтичне харчування, то тут взагалі дуже великі проблеми.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у МОЗ відмовилися розробляти норми дозволених залишків антибіотиків у молочному дитячому харчуванні. Хоча такі норма мають бути і це передбачено діючим Законом “Про дитяче харчування”.

На переконання фахівців, саме відсутність цих норм дає можливість непорядним виробникам зловживати.

Також нагадаємо, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики.

Українські Національні Новини

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