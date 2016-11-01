В Україні відсутня система контролю якості дитячого харчування - лікар

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На український ринок дитячого харчування може зайти будь-яка фірма. Тоді, як в США чи ЄС є всього декілька потужних брендів, які конкурують між собою. При цьому, у мене є великі сумніви щодо спроможності нашої держави контролювати велику кількість виробників дитячого харчування на належному рівні. Таку думку у коментарі УНН висловив лікар-педіатр, Глава Українсько-німецької медичної Асоціації Андрій Пеньков.