В Украине возобновляют выдачу загранпаспортов и ID-карт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Оформление и выдача биометрических документов, в частности загранпаспортов и ID-карт, возобновляется в центрах предоставления админуслуг и паспортных сервисах после перерыва с 27 апреля до 2 мая, когда миграционная служба проводила техническое обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС.
Так, в период с вечера 27 апреля до 8:00 утра 2 мая из-за регламентных работ по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы нельзя было оформлять и выдавать биометрические документы в центрах предоставления админуслуг и паспортных сервисах.
Серверное и телекоммуникационное оборудование ГМС обеспечивает функционирование рабочих станций для оформления ID-карточек, загранпаспортов и видов на жительство для иностранцев, которые размещены в подразделениях ГМС, ЦНАП и паспортных сервисах, отметили в службе.
Напомним, украинцы в этом году оформили более миллиона иностранных биометрических паспортов.