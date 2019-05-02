В Україні відновлюють видачу закордонних паспортів та ID-карток
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Оформлення та видача біометричних документів, зокрема закордонних паспортів та ID-карток, відновлюється у центрах надання адмінпослуг та паспортних сервісах після перерви з 27 квітня до 2 травня, коли міграційна служба проводила технічне обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання, передає УНН з посиланням на прес-службу ДМС.
Так, у період з вечора 27 квітня до 8 години ранку 2 травня через регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби не можна було оформлювати та видавати біометричні документи у центрах надання адмінпослуг та паспортних сервісах.
Серверне та телекомунікаційне обладнання ДМС забезпечує функціонування робочих станцій для оформлення ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на проживання для іноземців, які розміщено у підрозділах ДМС, ЦНАП та паспортних сервісах, зауважили у службі.
Нагадаємо, українці цього року оформили вже мільйон закордонних біометричних паспортів.