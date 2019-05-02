В Україні відновлюють видачу закордонних паспортів та ID-карток

КИЇВ. 2 травня. УНН. Оформлення та видача біометричних документів, зокрема закордонних паспортів та ID-карток, відновлюється у центрах надання адмінпослуг та паспортних сервісах після перерви з 27 квітня до 2 травня, коли міграційна служба проводила технічне обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання, передає УНН з посиланням на прес-службу ДМС.