В Україні призупиняють видачу закордонних паспортів та ID-карток
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні від сьогодні до 2 травня призупинили видачу закордонних паспортів та ID-карток. Про це повідомляє держпідприємство “Документ”, передає УНН.
З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри "Паспортний сервіс", – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, Посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин.
А саме, в цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби.
"Просимо вибачити за незручності та врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їх отриманні при подорожах за кордон в ці дати", - додали у прес-службі.
Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, під час другого туру виборів видали понад 15 тис. ID-карток.