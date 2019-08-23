В Украине возобновляют работу правосудия в неработающих судах

“... в ближайшее время улучшится ситуация по осуществлению правосудия в местных судах. Ведь по результатам конкурса, который провела Комиссия, в 115 судах будет преодолен чрезмерный уровень нагрузки или восстановлено правосудия”, — говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что в двух судах Украины (Авдеевский городской суд Донецкой области и Станично-Луганский районный суд Луганской области) и в дальнейшем не будет осуществлятся правосудие.

“В Комиссию поступило письмо от Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Луганской области, в котором отмечается, что вопрос возобновления работы Станично-Луганского районного суда Луганской области находится на постоянном контроле ТУ ГСА в Луганской области и Луганской областной государственной администрации”, — отмечается в сообщении.

Также, сегодня происходит реконструкция другого здания для размещения суда по ориентировочным сроком окончания работ 15-30 октября 2019 года. Кроме того, ТУ ГСА (территориальное управления Государственной судебной администрации — ред.) проводятся закупки необходимого компьютерной и оргтехники, мебели, средств аудио- и видеофиксации судебного процесса, а также расходных материалов для обеспечения работы суда. Одновременно с мерами материально-технического характера проводится соответствующая работа по кадровому обеспечению работы суда.

“Начало работы суда возможно при условии назначения (перевода) к нему хотя бы одного судьи. Высшая квалификационная комиссия судей Украины работает над решением этого вопроса, чтобы восстановить правосудие в Станично-Луганском районном суде Луганской области и Авдеевском городском суде Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Напомним, в двух судах Украины и в дальнейшем не будет осуществляться правосудие.