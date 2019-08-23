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В Україні відновлюють роботу правосуддя в непрацюючих судах

В Україні відновлюють роботу правосуддя в непрацюючих судах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В понад 100 судах буде подолано надмірний рівень навантаження або відновлено здійснення правосуддя. Про це журналіст УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

“...найближчим часом покращиться ситуація щодо здійснення правосуддя в місцевих судах. Адже за результатами конкурсу, який провела Комісія, в 115 судах буде подолано надмірний рівень навантаження або відновлено здійснення правосуддя”, — йдеться в повідомленні.

Проте, зазначається, що у двох судах України (Авдіївський міський суд Донецької області та Станично-Луганський районний суд Луганської області) й надалі не здійснюватиметься правосуддя.

“До Комісії надійшов лист від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області, в якому зазначається, що питання відновлення роботи Станично-Луганського районного суду Луганської області знаходиться на постійному контролі ТУ ДСА в Луганській області та Луганської обласної державної адміністрації”, — зазначається в повідомленні.

Також, на сьогодні відбувається реконструкція іншої будівлі для розміщення суду з орієнтовним терміном закінчення робіт 15–30 жовтня 2019 року. Крім того, ТУ ДСА (територіальне управління Державної судової адміністрації —ред.) проводяться закупівлі необхідної комп’ютерної та оргтехніки, меблів, засобів аудіо— та відеофіксації судового процесу, а також розхідних матеріалів для забезпечення роботи суду. Одночасно з заходами матеріально-технічного характеру проводиться відповідна робота щодо кадрового забезпечення роботи суду.

“Початок роботи суду можливий за умови призначення (переведення) до нього хоча б одного судді. Вища кваліфікаційна комісія суддів України працює над розв’язання цього питання, аби відновити здійснення правосуддя у Станично-Луганському районному суді Луганської області та Авдіївському міському суді Донецької області”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у двох судах України й надалі не здійснюватиметься правосуддя.

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