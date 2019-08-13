В Україні два суди залишатимуться без суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У двох судах України й надалі не здійснюватиметься правосуддя. Йдеться про Авдіївський міський суд Донецької області, де судді без повноважень, та Станично-Луганський районний суд Луганської області. Про це УНН повідомили у пресслужбі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
"У двох судах України й надалі не здійснюватиметься правосуддя. Йдеться про Авдіївський міський суд Донецької області, де судді без повноважень, та Станично-Луганський районний суд Луганської області. Ситуація в зазначених судах, на жаль, певний час залишатиметься невирішеною", - йдеться у повідомленні.
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У пресслужбі додали, що заповнення суддівських вакансій сьогодні є однією з пріоритетних процедур Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Нагадаємо, що ВККСУ 5 серпня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, а також на 35 посад у місцевих судах України. Окрім того, 9 серпня 2019 року Комісією оголошено конкурс на зайняття 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах та конкурси на зайняття 54 вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах і 22 вакантних посад суддів у місцевих господарських судах.