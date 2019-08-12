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В Україні серед суддів більше жінок, ніж чоловіків

В Україні серед суддів більше жінок, ніж чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Тривалий час вважалось, що володарі мантій – це чоловіки, однак ситуація змінюється і сьогодні вже серед 5 399 суддів: 2 820 – жінки, а 2 579 – чоловіки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, за результатами проведеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на посаду судді місцевих загальних судів серед переможців 310 жінок і лише 157 чоловіків.

"Схоже на те, що професія судді стає жіночою в Україні, адже серед 467 переможців конкурсу, яких 7 серпня 2019 року оголосила ВККСУ, майже вдвічі більше жінок. Тривалий час вважалось, що володарі мантій – це чоловіки, однак ситуація змінюється і сьогодні вже серед 5 399 суддів: 2 820 – жінки, а 2 579 – чоловіки", - йдеться у повідомленні.

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Також у ВККСУ відзначили, що у двох конкурсах, які проводила ВККСУ до Верховного Суду, серед призначених суддів більшість становили чоловіки: в першому конкурсі – 64 чол. та 54 жін.; у другому – 45 чол. та 30 жін. Серед призначених суддями до Вищого антикорупційного суду теж більше чоловіків (24 чол. та 14 жін.)

У повідомленні також зазначено, що серед переможців цьогорічного добору суддів переважна більшість, а саме 380 – юристи у віці 30–39 років. Лише двоє осіб старше 50 років. Вік наймолодшого переможця конкурсу однаковий як серед чоловіків, так і серед жінок – 31 рік. А от найстаршому чоловіку – 53 роки, а жінці – 51.

Нагадаємо, що 7 серпня 2019 року завершився добір кандидатів і ВККСУ затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах та надано рекомендації 467 кандидатам для призначення на посаду судді.

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