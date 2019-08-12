В Украине среди судей больше женщин, чем мужчин

Как сообщили в пресс-службе, по результатам проведенного Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на должность судьи местных общих судов среди победителей 310 женщин и лишь 157 мужчин.

"Похоже на то, что профессия судьи становится женской в Украине, ведь среди 467 победителей конкурса, которых 7 августа 2019 объявила ВККСУ, почти вдвое больше женщин. Долгое время считалось, что обладатели мантий - это мужчины, однако ситуация меняется и сегодня уже среди 5399 судей: 2820 - женщины, а 2579 - мужчины", - говорится в сообщении.

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Также в ВККСУ отметили, что в двух конкурсах, которые проводила ВККСУ в Верховный Суд, среди назначенных судей большинство составляли мужчины: в первом конкурсе - 64 мужчины и 54 женщины; во втором - 45 мужчин и 30 женщин. Среди назначенных судьями в Высший антикоррупционный суд тоже больше мужчин (24 мужчины и 14 женщин).

В сообщении также отмечается, что среди победителей нынешнего отбора судей подавляющее большинство, а именно 380 - юристы в возрасте 30-39 лет. Лишь два человека старше 50 лет. Возраст самого молодого победителя конкурса одинаков как среди мужчин, так и среди женщин - 31 год. А вот самому старшему мужчине - 53 года, а женщине - 51.

Напомним, что 7 августа 2019 года завершился отбор кандидатов и ВККСУ утвержден рейтинг участников конкурса на занятие 505 вакантных должностей судей в местных общих судах и даны рекомендации 467 кандидатам для назначения на должность судьи.