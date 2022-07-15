В Украине возобновили выплаты освобожденным из российского плена

Цитата

"Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту", – говорится в сообщении.

Детали

14 июля на заседании комиссии приняли решение о предоставлении выплат 121 украинцу. Эти люди оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии рф против Украины с 2014 года и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются оккупантами.

В частности, 106 украинцев Межведомственная комиссия признала лишенными свободы в результате вооруженной агрессии рф. 47 из них удалось освободить уже после 24 февраля 2022 года. Всем им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч грн.

Также комиссия назначила выплаты по 100 тысяч грн на правовую помощь 15 семьям незаконно заключенных украинцев. Сейчас они содержатся за решеткой рф из-за их общественной, политической или профессиональной деятельности.

Напомним

Минреинтеграции опубликовало список тех, кто может получить выплату в связи с лишением свободы вследствие вторжения рф.