В Україні відновили виплати звільненим з російського полону

Цитата

"Мінреінтеграції відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист", – ідеться у повідомленні.

Деталі

14 липня на засіданні комісії ухвалили рішення про надання виплат 121 українцю. Ці люди опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії рф проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами.

Зокрема, 106 українців Міжвідомча комісія визнала позбавленими свободи внаслідок збройної агресії рф. 47 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року. Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч грн.

Також комісія призначила виплати по 100 тисяч грн на правову допомогу 15 родинам незаконно ув’язнених українців. Наразі вони утримуються за ґратами рф через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

Нагадаємо

Мінреінтеграції опублікувало список тих, хто може отримати виплату у зв’язку з позбавленням свободи внаслідок вторгнення рф.