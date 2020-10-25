В Украине открываются участки на местных выборах

Так, в этом году украинцы избирают представителей в органы местного самоуправления: депутатов областных, районных советов, а также депутатов местных советов и их председателей в 1439 общинах. Реализовать право голоса украинцы смогут на избирательных участках с 08:00 до 20:00.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Таким образом, 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).