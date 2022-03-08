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В Украине открыли более тысячи производств по фактам преступлений военными РФ: задержано 121 лицо

В Украине открыли более тысячи производств по фактам преступлений военными РФ: задержано 121 лицо

Киев • УНН

 • 126299 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. От начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины следователями открыто 1 135 уголовных производств по фактам совершения преступлений на нашей территории военными вооруженных сил РФ. За указанные преступления задержан 121 человек. Об этом информирует Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Цитата

“За указанные преступления задержано 121 лицо, всем сообщено о подозрении. По отношению к 81 подозреваемому прокуроры применили меру пресечения в виде содержания под стражей, 36 подозреваемым содержание под стражей избрал суд”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что наибольшее количество открыто за нарушение законов и обычаев войны, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и диверсию.

В частности открыто 730 уголовных производств по ст. 438 УК, 356 производств - ст. 110, 32 - ст. 113, 8 - ст. 258, 4 - ст. 111 и ст. 437, 1 - по ст. 281 УК Украины.

Больше всего уголовных производств открыто в Черниговской (181), Херсонской (141), Киевской (138), Харьковской (136), Донецкой (130), Сумской (87), Житомирской (68), Луганской (43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и в Киеве (53).

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