В Украине открыли более тысячи производств по фактам преступлений военными РФ: задержано 121 лицо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. От начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины следователями открыто 1 135 уголовных производств по фактам совершения преступлений на нашей территории военными вооруженных сил РФ. За указанные преступления задержан 121 человек. Об этом информирует Министерство внутренних дел, пишет УНН.
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“За указанные преступления задержано 121 лицо, всем сообщено о подозрении. По отношению к 81 подозреваемому прокуроры применили меру пресечения в виде содержания под стражей, 36 подозреваемым содержание под стражей избрал суд”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что наибольшее количество открыто за нарушение законов и обычаев войны, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и диверсию.
В частности открыто 730 уголовных производств по ст. 438 УК, 356 производств - ст. 110, 32 - ст. 113, 8 - ст. 258, 4 - ст. 111 и ст. 437, 1 - по ст. 281 УК Украины.
Больше всего уголовных производств открыто в Черниговской (181), Херсонской (141), Киевской (138), Харьковской (136), Донецкой (130), Сумской (87), Житомирской (68), Луганской (43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и в Киеве (53).
Добавим
Российские солдаты продолжают массово сдаваться в плен украинским военным. Как сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, из-за их большого количества ведомство занимается вопросом размещения пленных.