В Україні відкрили понад тисячу проваджень за фактами злочинів військовими РФ: затримано 121 особу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Від початку вторгнення Російської Федерації на територію України слідчими відкрито 1 135 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів на нашій території військовими збройних сил РФ. За вказані злочини затримано 121 особу. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.
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“За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що найбільша кількість відкрита за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.
Зокрема відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 ККУ, 356 проваджень – ст. 110, 32 – ст. 113, 8 – ст. 258, 4 - ст. 111 та ст. 437, 1 - за ст. 281 КК України.
Найбільше кримінальних проваджень відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).
Додамо
Російські солдати продовжують масово здаватися у полон українським військовим. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, через їх велику кількість відомство займається питанням розміщення полонених.