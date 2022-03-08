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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5157 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні відкрили понад тисячу проваджень за фактами злочинів військовими РФ: затримано 121 особу

В Україні відкрили понад тисячу проваджень за фактами злочинів військовими РФ: затримано 121 особу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Від початку вторгнення Російської Федерації на територію України слідчими відкрито 1 135 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів на нашій території військовими збройних сил РФ. За вказані злочини затримано 121 особу. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

Цитата

“За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що найбільша кількість відкрита за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

Зокрема відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 ККУ, 356 проваджень – ст. 110, 32 – ст. 113, 8 – ст. 258, 4 - ст. 111 та ст. 437, 1 - за ст. 281 КК України.

Найбільше кримінальних проваджень відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).

Додамо

Російські солдати продовжують масово здаватися у полон українським військовим. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, через їх велику кількість відомство займається питанням розміщення полонених.

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