Російські солдати масово здаються у полон: МВС шукає місце для їх розміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські солдати продовжують масово здаватися у полон українським військовим. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, через їх велику кількість відомство займається питанням розміщення полонених, передає УНН.
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“Багато полонених захоплено і Національною гвардією, і підрозділами Збройних сил України, Національною поліцією, Територіальною обороною. Всі вони звозяться, і, власне, будуть перебувати в одному місці. Це я підтверджую”, - зазначив він.
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За словами Монастирського, багато полонених утворюється через те, що вони самі кидають техніку та здаються силам територіальної оборони, Збройним силам, та навіть просто людям в селі.
“Прості люди повідомляють про те, що російська техніка, і оператори російської техніки хочуть здатися, шукають місце, де залишити техніку і піти восвоясі. Тому зараз у нас стоїть питання, де розміщувати цих полонених людей. І, фактично, сьогодні це питання вирішується через Міністерство юстиції”, - додав Монастирський.
Додамо
Російські окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва. Але, попри велику кількість військ, ворог має низький морально-психологічний стан.
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 11 тисяч осіб.