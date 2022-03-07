Российские солдаты массово сдаются в плен: МВД ищет место для их размещения

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“Захвачено много пленных и Национальной гвардией и подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной полицией, Территориальной обороной. Все они свозятся, и, собственно, будут находиться в одном месте. Это я подтверждаю", - отметил он.

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По словам Монастырского, много пленных образуется из-за того, что они сами бросают технику и сдаются силам территориальной обороны, Вооруженным силам, и даже просто людям в селе.

"Простые люди сообщают о том, что российская техника, и операторы российской техники хотят сдаться, ищут место, где оставить технику и уйти восвояси. Поэтому сейчас у нас стоит вопрос, где размещать этих пленных людей. И, фактически, сегодня этот вопрос решается через Министерство юстиции”, - добавил Монастырский.

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Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Но, несмотря на большое количество войск, враг имеет низкое морально-психологическое состояние.

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 11 тысяч человек.