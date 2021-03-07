В Украине с начала вакцинации прививку получили более 17 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине за сутки 6 марта от COVID-19 привито 1279 человек, всего с начала прививочной кампании - 17 037 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.
Цитата:
"С начала кампании привито 17 037 человек, из них получили 1 дозу - 17 037 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 0 человек", - говорится в сообщении.
Детали
За сутки 6 марта 2021 года привито от COVID-19 1279 человек, из них вакцинировано 1 дозой - 1279 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек.
Ситуация с вакцинацией в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.