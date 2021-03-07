В Україні від початку вакцинації щеплення отримали понад 17 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні за добу 6 березня від COVID-19 щеплено 1 279 осіб, загалом від початку вакцинальної кампанії - 17 037 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
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"Від початку кампанії щеплено 17 037 оcіб, із них отримали 1 дозу – 17 037 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За добу 06 березня 2021 року щеплено від COVID-19 1 279 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 279 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Ситуація з вакцинацією в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.