В Украине в плен попали 33 крымчанина - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. С начала полномасштабной агрессии россии против Украины в плен попали 24 военных, зарегистрированных в Крыму. Об этом сообщили Крым.Реалии в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
В разведке также уточнили, что еще 12 пленных (девять из них с крымской регистрацией и трое – не с крымской) – это военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВМФ рф (в/ч 13140). Из чего можно сделать вывод о 33 военнопленных крымчанах.
россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запустили чат-бот, в котором можно узнать информацию о близких в плену