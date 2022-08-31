В Украине в плен попали 33 крымчанина - разведка

Детали

В разведке также уточнили, что еще 12 пленных (девять из них с крымской регистрацией и трое – не с крымской) – это военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВМФ рф (в/ч 13140). Из чего можно сделать вывод о 33 военнопленных крымчанах.

россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.

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