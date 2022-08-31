В Україні в полон потрапило 33 кримчанина – розвідка

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У розвідці також уточнили, що ще 12 полонених (дев'ять із них з кримською реєстрацією та троє – не з кримською) – це військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти ВМФ РФ (в/ч 13140). З чого можна зробити висновок про 33 військовополонених кримчан.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

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