В Україні в полон потрапило 33 кримчанина – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З початку повномасштабної агресії росії проти України в полон потрапили 24 військові, зареєстровані в Криму. Про це повідомили Крим.Реалії в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.
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У розвідці також уточнили, що ще 12 полонених (дев'ять із них з кримською реєстрацією та троє – не з кримською) – це військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти ВМФ РФ (в/ч 13140). З чого можна зробити висновок про 33 військовополонених кримчан.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.
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