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В Украине в этом году выявили на четверть меньше случаев ВИЧ, чем в прошлом

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине в июле 2022 года официально зарегистрировано 1 166 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 647 случаев туберкулеза. При этом количество выявленных случаев против показателей прошлого года сократилось, сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

В Украине в этом году выявили на четверть меньше случаев ВИЧ, чем в прошлом

ВИЧ-инфекция

В июле 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1 166 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 117 человек умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2022 года:

  • гетеросексуальный — 766;
  • гомосексуальный — 25;
  • парентеральный — 370;
  • вертикальный — 87;
  • неизвестный — 1.

Данные приведены без учета данных Харьковской области за июль 2022 года, а также АР Крым — с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей — с 2015 года.

Для сравнения, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.

За январь-июль 2022 года в Украине официально зарегистрировано 6813 случаев ВИЧ-инфекции, 1665 случаев СПИДа и 714 смертей, вызванных СПИДом, среди граждан Украины и 5 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Так, количество выявленных за семь месяцев этого года случаев ВИЧ в Украине сократилось на 26% против соответствующего периода прошлого года, когда было зафиксировано 9216.

Туберкулез

В июле 2022 года в Украине зарегистрировано 1 647 случаев туберкулеза:

  • 1 274 новых случаев заболевания;
  • 292 пациента с рецидивом;
  • 30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
  • 36 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
  • 15 других случаев.

Всего в июле 2022 года от туберкулеза лечилось 12 801 человек.

Для сравнения, в июле 2021 года в Украине зарегистрировано 1 770 случаев туберкулеза.

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