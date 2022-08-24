В Украине в этом году выявили на четверть меньше случаев ВИЧ, чем в прошлом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине в июле 2022 года официально зарегистрировано 1 166 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 647 случаев туберкулеза. При этом количество выявленных случаев против показателей прошлого года сократилось, сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.
ВИЧ-инфекция
В июле 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1 166 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 117 человек умерли от СПИДа.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2022 года:
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- гетеросексуальный — 766;
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- гомосексуальный — 25;
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- парентеральный — 370;
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- вертикальный — 87;
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- неизвестный — 1.
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Данные приведены без учета данных Харьковской области за июль 2022 года, а также АР Крым — с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей — с 2015 года.
Для сравнения, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 415 пациентов диагностирован СПИД, а 254 человека умерли от СПИДа.
За январь-июль 2022 года в Украине официально зарегистрировано 6813 случаев ВИЧ-инфекции, 1665 случаев СПИДа и 714 смертей, вызванных СПИДом, среди граждан Украины и 5 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.
Так, количество выявленных за семь месяцев этого года случаев ВИЧ в Украине сократилось на 26% против соответствующего периода прошлого года, когда было зафиксировано 9216.
Туберкулез
В июле 2022 года в Украине зарегистрировано 1 647 случаев туберкулеза:
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- 1 274 новых случаев заболевания;
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- 292 пациента с рецидивом;
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- 30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
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- 36 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
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- 15 других случаев.
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Всего в июле 2022 года от туберкулеза лечилось 12 801 человек.
Для сравнения, в июле 2021 года в Украине зарегистрировано 1 770 случаев туберкулеза.