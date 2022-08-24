В Україні цього року виявили на чверть менше випадків ВІЛ, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у липні 2022 року офіційно зареєстровано 1 166 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 647 випадків туберкульозу. При цьому кількість виявлених випадків проти показників минулого року скоротилася, повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
ВІЛ-інфекція
У липні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 1 166 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 317 пацієнтів діагностовано СНІД, а 117 людей померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2022 року:
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- гетеросексуальний — 766;
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- гомосексуальний — 25;
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- парентеральний — 370;
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- вертикальний — 87;
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- невідомий — 1.
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Дані наведено без урахування даних Харківської області за липень 2022 року, а також АР Крим — із 2014 року і частин територій Донецької та Луганської областей — із 2015 року.
Для порівняння, у липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.
За січень-липень 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 6813 випадків ВІЛ-інфекції, 1665 випадків СНІДу та 714 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.
Так, кількість виявлених за сім місяців цього року випадків ВІЛ в Україні скоротилася на 26% проти відповідного періоду минулого року, коли було зафіксовано 9216.
Туберкульоз
У липні 2022 року в Україні зареєстровано 1 647 випадків туберкульозу:
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- 1 274 нові випадки захворювання;
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- 292 пацієнти з рецидивом;
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- 30 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
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- 36 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
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- 15 інших випадків.
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Загалом у липні 2022 року від туберкульозу лікувалася 12 801 людина.
Для порівняння, у липні 2021 року в Україні зареєстровано 1 770 випадків туберкульозу.