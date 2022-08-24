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В Україні цього року виявили на чверть менше випадків ВІЛ, ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у липні 2022 року офіційно зареєстровано 1 166 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 647 випадків туберкульозу. При цьому кількість виявлених випадків проти показників минулого року скоротилася, повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

В Україні цього року виявили на чверть менше випадків ВІЛ, ніж торік

ВІЛ-інфекція

У липні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 1 166 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 317 пацієнтів діагностовано СНІД, а 117 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2022 року:

  • гетеросексуальний — 766;
  • гомосексуальний — 25;
  • парентеральний — 370;
  • вертикальний — 87;
  • невідомий — 1.

Дані наведено без урахування даних Харківської області за липень 2022 року, а також АР Крим — із 2014 року і частин територій Донецької та Луганської областей — із 2015 року.

Для порівняння, у липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.

За січень-липень 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 6813 випадків ВІЛ-інфекції, 1665 випадків СНІДу та 714 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Так, кількість виявлених за сім місяців цього року випадків ВІЛ в Україні скоротилася на 26% проти відповідного періоду минулого року, коли було зафіксовано 9216.

Туберкульоз

У липні 2022 року в Україні зареєстровано 1 647 випадків туберкульозу:

  • 1 274 нові випадки захворювання;
  • 292 пацієнти з рецидивом;
  • 30 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 36 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 15 інших випадків.

Загалом у липні 2022 року від туберкульозу лікувалася 12 801 людина.

Для порівняння, у липні 2021 року в Україні зареєстровано 1 770 випадків туберкульозу.

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