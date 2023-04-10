В Украине в этом месяце ожидается мероприятие с участием премьера Польши и главы Еврокомиссии - СМИ

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"Мероприятие состоится в апреле. Детали пока не разглашаются из соображений безопасности. Одной из главных тем переговоров станет вопрос незаконной депортации украинских детей в россию", - сообщил РАР источник в ЕС.

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Европейская комиссия заявила, что хочет запустить инициативу, которая поможет возвращению украинских детей, которых похитила рф. В своем заявлении она отметила, что для запуска подобной инициативы будет создана конференция вместе с Польшей. Это прозвучало на фоне выступления детского омбудсмена рф марии львововой-беловой в ООН, превратившегося в скандал. Около 50 стран осудили злоупотребление россии своим статусом в организации для распространения дезинформации о похищениях украинских детей.

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