рф незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт - Верещук

Деталі

Верещук, як повідомили у Мінреінтеграції, вказала, що "росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт".

Тому Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.

"У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти", – резюмувала Верещук.

Нагадаємо

ЄС проведе конференцію щодо повернення викрадених росією українських дітей.

Доповнення

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей.