рф незаконно вывезла и удерживает 4396 украинских детей-сирот - Верещук

Детали

Верещук, как сообщили в Минреинтеграции, указала, что "россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот".

Поэтому Координационный совет по вопросам защиты и безопасности детей под председательством Андрея Ермака работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.

"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Сейчас уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий и другие. Также должен быть посредник. Им может быть кто угодно: Международный комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и тому подобное. Надеюсь, что вскоре такая платформа начнет действовать", – резюмировала Верещук.

Напомним

ЕС проведет конференцию по возвращению похищенных россией украинских детей.

Дополнение

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей.