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Близько 50 країн випустили спільну заяву з засудженням виступу дитячого омбудсмена рф в ООН

Близько 50 країн випустили спільну заяву з засудженням виступу дитячого омбудсмена рф в ООН

Київ • УНН

 • 1189184 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Виступ дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової в ООН перетворився на скандал. Близько 50 країн засудили зловживання росії своїм статусом в організації для поширення дезінформації щодо викрадень українських дітей, заяву розміщено на сайті постійного представництва Франції в ООН у Нью-Йорку, пише УНН.

Деталі 

Неформальну зустріч щодо так званої "евакуації" українських дітей на свою територію представники США, Великої Британії та ще кількох країн бойкотували. У результаті росія транслювала його на каналі свого постпредства в ООН у YouTube.

Близько 50 країн створили спільну заяву, у якій засудили виступ російської дитячого омбудсмена львової-бєлової в ООН. Вони звинуватили росію в тому, що вона "зловживає своїми повноваженнями та привілеями постійного члена Ради безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей".

Цитата

"Ці осудні дії відбулися в контексті повномасштабного вторгнення російської федерації та незаконної агресійної війни проти України, які ми беззастережно засуджуємо. російська влада допитала, затримала та примусово депортувала понад 19 500 українських дітей з їхніх домівок в Україні до росії. Це включало навмисне розлучення дітей із батьками та викрадення дітей із дитячих будинків перед тим, як передати цих дітей на усиновлення в росії", - ідеться в заяві.

У документі підкреслюється, що жодна кількість дезінформації, яка поширюється російською федерацією, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини.

У заяві також нагадали, що президент рф путін і уповноважений президента з прав дитини львова-бєлова є суб'єктами ордеру на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнний злочин щодо незаконної депортації дітей і незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до росії.

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