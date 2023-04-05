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Британія заблокувала трансляцію засідання в ООН щодо українських дітей, скликаного рф

Британія заблокувала трансляцію засідання в ООН щодо українських дітей, скликаного рф

Київ • УНН

 • 1799443 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Завтра, 5 квітня, росія, яка цього місяця головує в Раді Безпеки ООН, планує провести неформальну зустріч щодо так званої "евакуації" українських дітей на свою територію. Посол Великої Британії заявив, що не братиме участі у заході, Лондон також заблокував трансляцію зустрічі, пише УНН з посиланням на Twitter представництва Сполученого Королівства в ООН.

Деталі

Зазначається, що країна-агресор запросила для брифінгу російську уповноважену з прав дитини марію львову-бєлову. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на її арешт, чиновницю підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Цитата

"Посол Великої Британії не братиме участі... Ми заблокували трансляцію зустрічі на UNTV. Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо марія львова-бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - наголосили у Британії.

Доповнення

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової. Це означає, що за межами росії їх мають заарештувати та передати до суду.

Нагадаємо

Рада ООН з прав людини призначила болгарську правозахисницю Мар'яну Катцарову доповідачкою з порушень прав людини в росії, раніше вона документувала порушення прав людини у Чечні.

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