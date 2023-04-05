Британія заблокувала трансляцію засідання в ООН щодо українських дітей, скликаного рф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Завтра, 5 квітня, росія, яка цього місяця головує в Раді Безпеки ООН, планує провести неформальну зустріч щодо так званої "евакуації" українських дітей на свою територію. Посол Великої Британії заявив, що не братиме участі у заході, Лондон також заблокував трансляцію зустрічі, пише УНН з посиланням на Twitter представництва Сполученого Королівства в ООН.
Деталі
Зазначається, що країна-агресор запросила для брифінгу російську уповноважену з прав дитини марію львову-бєлову. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на її арешт, чиновницю підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.
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"Посол Великої Британії не братиме участі... Ми заблокували трансляцію зустрічі на UNTV. Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо марія львова-бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - наголосили у Британії.
Доповнення
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової. Це означає, що за межами росії їх мають заарештувати та передати до суду.
Нагадаємо
Рада ООН з прав людини призначила болгарську правозахисницю Мар'яну Катцарову доповідачкою з порушень прав людини в росії, раніше вона документувала порушення прав людини у Чечні.