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Британия заблокировала трансляцию заседания в ООН по украинским детям, созванного рф

Киев • УНН

 • 1799438 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Завтра, 5 апреля, россия, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, планирует провести неформальную встречу по так называемой "эвакуации" украинских детей на свои территории. Посол Великобритании заявил, что не будет участвовать в мероприятии, Лондон также заблокировал трансляцию встречи, пишет УНН со ссылкой на Twitter представительства Соединенного Королевства в ООН.

Детали

Отмечается, что страна-агрессор пригласила для брифинга российскую уполномоченную по правам ребенка марию львову-белову. В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на ее арест, чиновницу подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Цитата

"Посол Великобритании не будет участвовать... Мы заблокировали трансляцию встречи на UNTV. Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если мария львова-белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", - отметили в Британии.

Дополнение

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовой-беловой. Это означает, что за пределами россии их должны арестовать и передать в суд.

Напомним

Совет ООН по правам человека назначил болгарскую правозащитницу Марьяну Катцарову докладчиком по нарушениям прав человека в россии, ранее она документировала нарушения прав человека в Чечне.

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