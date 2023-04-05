Британия заблокировала трансляцию заседания в ООН по украинским детям, созванного рф
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Завтра, 5 апреля, россия, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, планирует провести неформальную встречу по так называемой "эвакуации" украинских детей на свои территории. Посол Великобритании заявил, что не будет участвовать в мероприятии, Лондон также заблокировал трансляцию встречи, пишет УНН со ссылкой на Twitter представительства Соединенного Королевства в ООН.
Детали
Отмечается, что страна-агрессор пригласила для брифинга российскую уполномоченную по правам ребенка марию львову-белову. В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на ее арест, чиновницу подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.
Цитата
"Посол Великобритании не будет участвовать... Мы заблокировали трансляцию встречи на UNTV. Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если мария львова-белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", - отметили в Британии.
Дополнение
17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовой-беловой. Это означает, что за пределами россии их должны арестовать и передать в суд.
Напомним
Совет ООН по правам человека назначил болгарскую правозащитницу Марьяну Катцарову докладчиком по нарушениям прав человека в россии, ранее она документировала нарушения прав человека в Чечне.