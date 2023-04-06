Около 50 стран выпустили совместное заявление с осуждением выступления детского омбудсмена рф в ООН

Детали

Неформальную встречу по так называемой "эвакуации" украинских детей на свою территорию представители США, Великобритании и еще нескольких стран бойкотировали. В результате россия транслировала его на канале своего постпредства в ООН в YouTube.

Около 50 стран создали совместное заявление в котором осудили выступление российского омбудсмена львовы-беловой в ООН. Они обвинили россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей".

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"Эти осуждающие действия произошли в контексте полномасштабного вторжения российской федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которые мы безоговорочно осуждаем. российские власти допросили, задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов в Украине в россию. Это включало намеренное разлучение детей с родителями и похищение детей из детских домов перед тем, как передать этих детей на усыновление в россии", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что ни одно количество дезинформации, распространяемой российской федерацией, не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления.

В заявлении также напомнили, что президент рф путин и уполномоченный президента по правам ребенка львова-белова являются субъектами ордера на арест Международного уголовного суда за военное преступление по незаконной депортации детей и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в россию.

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