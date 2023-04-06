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Около 50 стран выпустили совместное заявление с осуждением выступления детского омбудсмена рф в ООН

Около 50 стран выпустили совместное заявление с осуждением выступления детского омбудсмена рф в ООН

Киев • УНН

 • 1189179 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Выступление детского омбудсмена рф марии львовой-беловой в ООН превратилось в скандал. Около 50 стран осудили злоупотребление россии своим статусом в организации для распространения дезинформации о похищениях украинских детей, заявление размещено на сайте постоянного представительства Франции в ООН в Нью-Йорке, пишет УНН.

Детали 

Неформальную встречу по так называемой "эвакуации" украинских детей на свою территорию представители США, Великобритании и еще нескольких стран бойкотировали. В результате россия транслировала его на канале своего постпредства в ООН в YouTube.

Около 50 стран создали совместное заявление в котором осудили выступление российского омбудсмена львовы-беловой в ООН. Они обвинили россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей".

Цитата

"Эти осуждающие действия произошли в контексте полномасштабного вторжения российской федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которые мы безоговорочно осуждаем. российские власти допросили, задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов в Украине в россию. Это включало намеренное разлучение детей с родителями и похищение детей из детских домов перед тем, как передать этих детей на усыновление в россии", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что ни одно количество дезинформации, распространяемой российской федерацией, не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления.

В заявлении также напомнили, что президент рф путин и уполномоченный президента по правам ребенка львова-белова являются субъектами ордера на арест Международного уголовного суда за военное преступление по незаконной депортации детей и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН продлили мандат комиссии, документирующей военные преступления рф в Украине

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