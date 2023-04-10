В Україні цього місяця очікується захід за участю прем'єра Польщі та голови Єврокомісії - ЗМІ

Цитата

"Захід відбудеться у квітні. Деталі поки не розголошуються з міркувань безпеки. Однією з головних тем переговорів стане питання незаконної депортації українських дітей до росії", - повідомило РАР джерело в ЄС.

Доповнення

Європейська комісія заявила, що хоче запустити ініціативу, яка допоможе поверненню українських дітей, яких викрала рф. У своїй заяві вона зазначила, що для запуску подібної ініціативи буде створено конференцію разом з Польщею. Це прозвучало на тлі виступу дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової в ООН, що перетворився на скандал. Близько 50 країн засудили зловживання росії своїм статусом в організації для поширення дезінформації щодо викрадень українських дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт - Верещук