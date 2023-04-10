В Україні цього місяця очікується захід за участю прем'єра Польщі та голови Єврокомісії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Цього місяця в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, головна тема - незаконна депортація дітей до рф, повідомило польскому РАР анонімне джерело, пише УНН.
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"Захід відбудеться у квітні. Деталі поки не розголошуються з міркувань безпеки. Однією з головних тем переговорів стане питання незаконної депортації українських дітей до росії", - повідомило РАР джерело в ЄС.
Доповнення
Європейська комісія заявила, що хоче запустити ініціативу, яка допоможе поверненню українських дітей, яких викрала рф. У своїй заяві вона зазначила, що для запуску подібної ініціативи буде створено конференцію разом з Польщею. Це прозвучало на тлі виступу дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової в ООН, що перетворився на скандал. Близько 50 країн засудили зловживання росії своїм статусом в організації для поширення дезінформації щодо викрадень українських дітей.
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