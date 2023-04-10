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В Україні цього місяця очікується захід за участю прем'єра Польщі та голови Єврокомісії - ЗМІ

В Україні цього місяця очікується захід за участю прем'єра Польщі та голови Єврокомісії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 603823 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Цього місяця в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, головна тема - незаконна депортація дітей до рф, повідомило польскому РАР анонімне джерело, пише УНН.

Цитата

"Захід відбудеться у квітні. Деталі поки не розголошуються з міркувань безпеки. Однією з головних тем переговорів стане питання незаконної депортації українських дітей до росії", - повідомило РАР джерело в ЄС.

Доповнення

Європейська комісія заявила, що хоче запустити ініціативу, яка допоможе поверненню українських дітей, яких викрала рф. У своїй заяві вона зазначила, що для запуску подібної ініціативи буде створено конференцію разом з Польщею. Це прозвучало на тлі виступу дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової в ООН, що перетворився на скандал. Близько 50 країн засудили зловживання росії своїм статусом в організації для поширення дезінформації щодо викрадень українських дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт - Верещук

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