Єврокомісія проведе конференцію щодо депортації українських дітей - Sky News
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Європейська комісія заявила, що хоче запустити ініціативу, яка допоможе поверненню українських дітей, яких викрала рф, передає УНН з посиланням на Sky News.
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У своїй заяві Єврокомісія зазначила, що для запуску подібної ініціативи вона створить конференцію разом з Польщею.
Цитата
"Тисячі дітей були викрадені Росією... Цей воєнний злочин виправдовує ордер на арешт, виданий Володимиру Путіну Міжнародним кримінальним судом", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Виступ дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової в ООН перетворився на скандал. Близько 50 країн засудили зловживання росії своїм статусом в організації для поширення дезінформації щодо викрадень українських дітей.