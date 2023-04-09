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Єврокомісія проведе конференцію щодо депортації українських дітей - Sky News

Єврокомісія проведе конференцію щодо депортації українських дітей - Sky News

Київ • УНН

 • 794121 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Європейська комісія заявила, що хоче запустити ініціативу, яка допоможе поверненню українських дітей, яких викрала рф, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

У своїй заяві Єврокомісія зазначила, що для запуску подібної ініціативи вона створить конференцію разом з Польщею.

Цитата

"Тисячі дітей були викрадені Росією... Цей воєнний злочин виправдовує ордер на арешт, виданий Володимиру Путіну Міжнародним кримінальним судом", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Виступ дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової в ООН перетворився на скандал. Близько 50 країн засудили зловживання росії своїм статусом в організації для поширення дезінформації щодо викрадень українських дітей.

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