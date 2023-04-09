Еврокомиссия проведет конференцию по депортации украинских детей - Sky News
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Европейская комиссия заявила, что хочет запустить инициативу, которая поможет возвращению украинских детей, которых похитила рф, передает УНН со ссылкой на Sky News.
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В своем заявлении Еврокомиссия отметила, что для запуска подобной инициативы она создаст конференцию вместе с Польшей.
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"Тысячи детей были похищены Россией... Это военное преступление оправдывает ордер на арест, выданный Владимиру Путину Международным уголовным судом", - говорится в сообщении.
Дополнение
Выступление детского омбудсмена рф марии львовой-беловой в ООН превратилось в скандал. Около 50 стран осудили злоупотребление россии своим статусом в организации для распространения дезинформации о похищениях украинских детей.