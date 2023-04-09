Еврокомиссия проведет конференцию по депортации украинских детей - Sky News

Детали

В своем заявлении Еврокомиссия отметила, что для запуска подобной инициативы она создаст конференцию вместе с Польшей.

Цитата

"Тысячи детей были похищены Россией... Это военное преступление оправдывает ордер на арест, выданный Владимиру Путину Международным уголовным судом", - говорится в сообщении.

Дополнение

Выступление детского омбудсмена рф марии львовой-беловой в ООН превратилось в скандал. Около 50 стран осудили злоупотребление россии своим статусом в организации для распространения дезинформации о похищениях украинских детей.