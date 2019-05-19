В Украине создадут символику ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Петр Порошенко подписал указ №292 о символике Государственного бюро расследований, соответствующий документ размещен на сайте Президента Украины, передает УНН.
В тексте указа сообщается:
1. Учредить эмблему и знамя Государственного бюро расследований.
2. Утвердить прилагаемые:
Описание эмблемы Государственного бюро расследований;
Рисунок эмблемы Государственного бюро расследований;
Описание флага Государственного бюро расследований;
Рисунок флага Государственного бюро расследований;
Порядок использования эмблемы и флага Государственного бюро расследований.
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Напомним, парламент разрешил отдельным подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью.