В Украине создадут символику ГБР

В тексте указа сообщается:

1. Учредить эмблему и знамя Государственного бюро расследований.

2. Утвердить прилагаемые:

Описание эмблемы Государственного бюро расследований;

Рисунок эмблемы Государственного бюро расследований;

Описание флага Государственного бюро расследований;

Рисунок флага Государственного бюро расследований;

Порядок использования эмблемы и флага Государственного бюро расследований.

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Напомним, парламент разрешил отдельным подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью.