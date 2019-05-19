В Україні створять символіку ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Петро Порошенко підписав указ №292 про символіку Державного бюро розслідувань, відповідний документ розміщений на сайті Президента України, передає УНН.
В тексті указу повідомляється:
1. Заснувати емблему та прапор Державного бюро розслідувань.
2. Затвердити такі, що додаються:
Опис емблеми Державного бюро розслідувань;
Малюнок емблеми Державного бюро розслідувань;
Опис прапора Державного бюро розслідувань;
Малюнок прапора Державного бюро розслідувань;
Порядок використання емблеми та прапора Державного бюро розслідувань.
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Нагадаємо, парламент дозволив окремим підрозділам ДБР займатися оперативно-розшуковою діяльністю.