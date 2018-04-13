В Украине создадут символ Карпат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине объявили конкурс современной скульптуры "Символ Карпат", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского проекта "Вместе за природу".
Как сообщили в пресс-службе, по его итогам в Моршине установят скульптуру символа Карпат - евразийской рыси.
"Проект должен привлечь внимание к проблеме исчезновения редких животных из экосистемы Карпат и создать новый туристический символ города", - говорится в сообщении.
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Организаторы отметили, что конкурс "Символ Карпат" представляет Моршин не только как город с 500-летней историей, который известен уникальными источниками, а также как площадку, открытую для современного искусства.
Конкурс пройдет с 11 апреля по 22 июня 2018 года. Прием заявок продлится до 15 мая 2018 года. К участию приглашают художников в возрасте от 18 лет, которые должны представить эскизы скульптур, созданные специально для проекта.
Выбирать "Символ Карпат" будут искусствоведы. Среди них также кураторк отдела современной скульптуры одного из самых известных музеев мира Victoria and Albert Museum Мелисса Хамнетт (Великобритания).
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Организаторы отмечают, что мир знает немало примеров, когда скульптура меняла судьбы городов. Так небольшой городок Гейтсхед стал известен далеко за пределами Великобритании благодаря работе Энтони Гормли "Ангел Севера", маленький Орхус в Дании принимает 500000 туристов во время фестиваля "Скульптуры у моря", а 15-метровая композиция "Ложка-мост и вишенка" Класа Ольденбурга сделала из Миннеаполиса туристическую Мекку.
Прием заявок: с 11 апреля до 15 мая, а победителей объявят 22 июня.
Кроме того, десять лучших эскизов конкурсных работ, которые выберет жюри, будут экспонироваться в Моршине во время Дня города 16-17 июня 2018 года.
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Организаторы также отметили, что в январе 2018 года рысь победила во всеукраинском голосовании за животное-символ Карпат, за нее отдали 33% голосов. Всего в Карпатах осталось около 350 рысей, и с каждым годом их популяция уменьшается.