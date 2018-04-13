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В Україні створять символ Карпат

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні оголосили конкурс сучасної скульптури “Символ Карпат”, передає УНН із посиланням на прес-службу Всеукраїнського проекту “Разом за природу”.

Як повідомили у прес-службі, за його підсумками в Моршині встановлять скульптуру символу Карпат — євразійської рисі.

“Проект має привернути увагу до проблеми зникнення рідкісних тварин з екосистеми Карпат та створити новий туристичний символ міста”, — йдеться у повідомленні.

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Організатори відзначили, що конкурс “Символ Карпат” презентує Моршин не тільки як місто з 500-річною історією, яке відомо унікальними джерелами, а також як майданчик, відкритий для сучасного мистецтва.

Конкурс відбуватиметься з 11 квітня по 22 червня 2018 року. Прийом заявок триватиме до 15 травня 2018 року. До участі запрошують митців віком від 18 років, які мають представити ескізи скульптур, створені спеціально для проекту.

Обиратимуть “Символ Карпат” мистецтвознавці. Серед них також кураторка відділу сучасної скульптури одного з найвідоміших музеїв світу Victoria and Albert Museum Меліса Хамнетт (Великобританія).

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Організатори наголошують, що світ знає чимало прикладів, коли скульптура змінювала долі міст. Так невеличке містечко Гейтсхед стало відомим далеко за межами Великобританії завдяки роботі Ентоні Гормлі “Ангел Півночі”, маленький Орхус у Данії приймає 500 000 туристів під час фестивалю “Скульптури біля моря”, а 15-метрова композиція “Ложка-міст та вишенька” Класа Ольденбурга зробила з Міннеаполіса туристичну Мекку.

Прийом заявок: з 11 квітня до 15 травня, а переможців оголосять 22 червня.

Крім того, десять найкращих ескізів конкурсних робіт, які обере журі, будуть експонуватися у Моршині під час Дня міста 16-17 червня 2018 року.

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Організатори також відзначили, що у січні 2018 року рись перемогла у всеукраїнському голосуванні за тварину-символ Карпат, за неї віддали 33% голосів. Загалом у Карпатах залишилося близько 350 рисей, і з кожним роком їхня популяція зменшується.

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