В Украине сегодня жара будет достигать 36° - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 19 августа без осадков, лишь во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, при грозе местами усиление ветра 15-20 м/с.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в южных областях до 36°. На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в Киеве ночью 17-19°, днем 29-31°.