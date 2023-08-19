В Украине сегодня жара будет достигать 36° - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Жаркую погоду обещают сегодня синоптики по Украине, местами столбики термометра будут достигать 36 градусов с отметкой "плюс", сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 19 августа без осадков, лишь во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, при грозе местами усиление ветра 15-20 м/с.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в южных областях до 36°. На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°, днем 21-26°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в Киеве ночью 17-19°, днем 29-31°.