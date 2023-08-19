В Україні сьогодні спека досягатиме 36° - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Спекотну погоду обіцяють сьогодні синоптики по Україні, подекуди стовпчики термометра сягатимуть 36 градусів із позначкою "плюс", повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 19 серпня без опадів, лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, при грозі подекуди посилення вітру 15-20 м/с.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в південних областях до 36°. На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°