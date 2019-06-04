В Украине сегодня до 29 градусов тепла

"4 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей без осадков", - указали синоптики.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.

Напомним, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.