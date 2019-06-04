В Украине сегодня до 29 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине во вторник, 4 июня, ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.
Напомним, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.