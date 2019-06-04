В Україні сьогодні до 29 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні у вівторок, 4 червня, очікуються короткочасні дощі, повітря прогріється вдень до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 червня в Україні короткочасні дощі, грози, лише вночі у північних і більшості західних областей без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень у центральних та південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, у західних областях 21-26°.
Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.