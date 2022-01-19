В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Детали

Так, документом обновляется порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, устанавливается срок действия СОVID-сертификатов на уровне 270 дней, определяется порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

“Данное постановление, проект регулирует вопросы выдачи сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 дней до 270 дней. Теперь любой, кто вакцинировался бустером, сразу срок сертификата, который есть в "Дія", генерируется, будет иметь срок действия до 270 дней”, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Дополнение

С 10 января в ЕС сокращен срок действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней.

21 декабря Еврокомиссия одобрила новые правила относительно цифрового COVID-сертификата в ЕС, которые устанавливают обязательный период принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (а именно 270 дней) для поездок внутри ЕС.

Государствам-членам ЕС предлагается согласовать свои правила с этими новыми правилами.

Добавим

СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации против коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни.

ЕС 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении “Діія” отвечают европейским.

Сертификаты о вакцинации есть двух видов - "желтые" (одна доза) и "зеленые" (полный курс). Также в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. Последний будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию — бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.



