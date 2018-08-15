В Украине разыскивают 300-го миллионера "Лото-Забава"

"Розыгрыш 992-го тиража "Лото-Забава", который состоялся 12 августа 2018 года, подарил Украине юбилейного 300-го лотерейного миллионера, появление которого с нетерпением ожидали как игроки, так и ведущие телерозыгрышей. Счётчик "Фабрики миллионеров" стремительно рос с момента старта новых правил розыгрыша "Лото-Забава", которые были призваны удвоить количество любимцев Фортуны, которые выигрывают миллионы.Цель достигнута, а накануне своего 19-летия любимая миллионами украинский народная лотерея уже празднует появление трехсотого миллионера в своей истории и 21-го счастливчика 2018 ", - отметили в "М.С.Л.".

Счастливый лотерейный билет №0199660 куплено в Запорожье на фирменном островке "М.С.Л.", который находится в супермаркете "Сильпо" на ул. Очаровательной, 155-Б.

"Выигрыш миллиона снова обеспечил шарик с четным числом 56, который первым выпал из большого лототрона в начале розыгрыша 992-го тиража "Лото-Забава". Таким образом, игрок, зачеркнув три линии с двумя фирменными подковками, гарантированно выиграл 1 млн гривен", - сообщил оператор лотерей.

Новоиспеченного победителя приглашают присоединиться к закрытому элитному "Клубу Миллионеров "М.С.Л.", принять учаcть в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек и посетить студию "Лото-Забава".



Этим предложением уже воспользовался Денис Шадура из Львова, который провел незабываемый уик-энд в столице в течение 11-12 августа.