В Україні розшукують 300-го мільйонера "Лото-Забава"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні зірвано 1 мільйон гривень в лотерею "Лото-Забава". Щасливчик водночас став 300-м, ювілейним переможцем цієї лотереї, повідомляє УНН з посиланням на оператора державних лотерей "М.С.Л.".
"Розіграш 992-го тиражу "Лото-Забава", що відбувся 12 серпня 2018 року, подарував Україні ювілейного 300-го лотерейного мільйонера, появу якого з нетерпінням очікували як гравці, так і ведучі телерозіграшу. Лічильник "Фабрики мільйонерів" стрімко ріс з моменту старту нових правил розіграшу "Лото-Забава", що були покликані подвоїти кількість улюбленців Фортуни, які виграють мільйони. Мета досягнута, а на передодні свого 19-річчя улюблена мільйонами українців народна лотерея вже святкує появу трьохсотого мільйонера у своїй історії та 21-го щасливчика 2018 року", - зазначили в "М.С.Л.".
Щасливий лотерейний білет №0199660 придбано у м.Запоріжжя на фірмовому островку "М.С.Л.", що знаходиться у супермаркеті "Сільпо" на вул. Чарівній, 155-Б.
"Виграш мільйону знову забезпечила кулька з парним числом 56, яка першою випала з великого лототрону на початку розіграшу 992-го тиражу "Лото-Забава". Таким чином, гравець, закресливши три лінії з двома пільговими підковками, гарантовано виграв 1 мільйон гривень", - повідомив оператор лотерей.
Новоспеченого переможця запрошують приєднатися до закритого елітного "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", взяти учаcть в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб та завітати до студії "Лото-Забава".
Цією пропозицією вже скористався Денис Шадура зі Львова, який провів незабутній уїк-енд у столиці протягом 11-12 серпня.