В Украине разработан проект закона о национальной безопасности – А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В сотрудничестве с иностранными партнерами разработан проект закона о национальной безопасности Украины. Об этом во время презентации программы “Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
“Украине нужны эффективные Вооруженные Силы, способные защитить свою Родину. Основные направления их развития уже определены в стратегии нацбезопасности, в военной доктрине... и других документах. Эти идеи будут закреплены в новом законе о национальной безопасности, который разработан в тесном сотрудничестве с нашими иностранными партнерами”, — сказал А.Турчинов.
По его словам, важной задачей для Украины является развитие разведывательных и правоохранительных органов.
“Если бы у нас были три года назад современные Вооруженные Силы, разведывательные и правоохранительные органы, сегодня не встал бы вопрос о возобновлении территориальной целостности”, — подчеркнул секретарь СНБО.
Он добавил, что “резерв частичных улучшений почти исчерпан” и Украине нужны решительные и последовательные действия в сфере нацбезопасности.
Напомним, А.Турчинов заявил, что Россия готовится “к полномасштабной войне, которая грозит не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы”.