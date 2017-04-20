В Украине разработан проект закона о национальной безопасности – А.Турчинов

“Украине нужны эффективные Вооруженные Силы, способные защитить свою Родину. Основные направления их развития уже определены в стратегии нацбезопасности, в военной доктрине... и других документах. Эти идеи будут закреплены в новом законе о национальной безопасности, который разработан в тесном сотрудничестве с нашими иностранными партнерами”, — сказал А.Турчинов.

По его словам, важной задачей для Украины является развитие разведывательных и правоохранительных органов.



“Если бы у нас были три года назад современные Вооруженные Силы, разведывательные и правоохранительные органы, сегодня не встал бы вопрос о возобновлении территориальной целостности”, — подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что “резерв частичных улучшений почти исчерпан” и Украине нужны решительные и последовательные действия в сфере нацбезопасности.

Напомним, А.Турчинов заявил, что Россия готовится “к полномасштабной войне, которая грозит не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы”.