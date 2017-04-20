В Україні розроблений проект закону про національну безпеку – О.Турчинов

“Україна потребує ефективних Збройних Сил, спроможних захистити свою Батьківщину. Основні напрямки їх розвитку вже визначені у стратегії нацбезпеки, у воєнній доктрині... та інших документах. Ці ідеї будуть закріплені в новому законі про національну безпеку, який розроблений у тісній співпраці з нашими іноземними партнерами”, — сказав О.Турчинов.

За його словами, важливим завданням для України є розвиток розвідувальних і правоохоронних органів.



“Якщо б ми мали три роки тому сучасні Збройні Сили, розвідувальні і правоохоронні органи, сьогодні не постало б питання відновлення територіальної цілісності”, — підкреслив секретар РНБО.

Він додав, що “резерв часткових покращень майже вичерпаний” і Україні потрібні рішучі й послідовні дії у сфері нацбезпеки.

Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що Росія готується “до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, але й іншим державам Центральної і Східної Європи”.