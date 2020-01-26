В Украине начались противопожарные проверки в учреждениях с массовым скоплением людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Спасатели проверяют состояние учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе: детсады, учебные заведения, общежития, железнодорожные вокзалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС Украины.
"В Украине продолжаются внеплановые проверки учреждений организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", - говорится в сообщении.
Так, основное внимание в ходе проверок уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.
Кроме этого, отмечается, что во время проверок в Луганской области, по состоянию на 24 января, специалисты ГСЧС проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений, за что к административной ответственности привлечено 248 должностных лиц, подано в административный суд 45 исков и подготовлено к представление 71 исковое заявление.
Напомним, Кабинет министров направил дополнительно 6 млн грн на противопожарную безопасность в детском центре "Молодая гвардия".